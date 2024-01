Meteo choc, "tre stagioni nel giro di poche ore"

17 gennaio 2024 a

a

a

Tre stagioni in una. È quanto assisteremo nei prossimi giorni, quando si susseguiranno l'Autunno, la Primavera e di nuovo l'Inverno. La previsione arriva da Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it. Nelle prossime ore, infatti, il tempo sarà autunnale al Centro-Sud con piogge forti sull'Alta Toscana. Sugli Appennini le temperature raggiungeranno i 5-6 gradi a 1500 metri, la neve fonderà dando vita a un'equazione pericolosa: acqua dal cielo più acqua fusa della neve, uguale ad attenzione alta alle piene fluviali tra Liguria, Toscana, Emilia e Umbria.

Nel frattempo al Nord resisterà l'inverno con neve sulle Alpi oltre i 600-800 metri e con piogge moderate in pianura. Diverso discorso per la giornata di giovedì 18 gennaio. Ecco infatti che l'Italia assisterà a un Anticipo di Primavera in alcune zone italiane, con 25°C in Sicilia, ma con oltre 20°C di massima anche in Puglia e Calabria e 18 gradi a Chieti a circa 350 metri di quota.

"Cosa accadrà tra tre settimane": Mario Giuliacci, scenari-meteo clamorosi

Infine, porte aperte all'inverno per venerdì 19. Per quel giorno è prevista un'irruzione di aria polare in ingresso dalla Porta della Bora. Non mancherà l'arrivo di venti taglienti sul Nord-Est che porteranno un crollo termico specie verso le adriatiche e possibile neve in serata-notte fino in pianura tra Emilia Romagna e Marche. Una stagione invernale che ci accompagnerà fino a domenica. Durante il weekend sono attese anche bufere di neve, al Centro fino a quote di bassa collina: se la previsione venisse confermata potremmo avere fino a 70 cm di neve fresca sull'Appennino Centrale anche a quote collinari.