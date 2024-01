Motor Bike Expo, auto perde il controllo e finisce contro le transenne: dieci feriti

19 gennaio 2024 a

Attimi di panico a Verona durante il Motor bike Expo, il salone internazionale del motociclista, in programma da oggi, venerdì 19 gennaio, fino a domenica 21. Uno stuntman avrebbe perso il controllo dell'auto mentre si esibiva in un'arena durante una serie di testacoda, andando a finire contro le transenne dietro cui erano seduti gli spettatori. È successo questo pomeriggio intorno alle 13.30, nella giornata inaugurale del salone. Subito dopo l'incidente, che ha provocato dieci feriti, sono state sospese tutte le altre esibizioni. Nel frattempo le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire eventuali responsabilità e capire cosa abbia portato l'auto a ridosso delle tribune, facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo spettacolo.

Stando a quanto riferito dal report di Verona Emergenza, che ha inviato sul posto 5 mezzi, sette feriti sarebbero stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo e tre in codice verde. Tutti avrebbero riportato delle contusioni. Secondo gli organizzatori, comunque, nessuno spettatore sarebbe stato toccato direttamente dall'auto. Motor Bike Expo, come spiega il Corriere della Sera, da 16 anni è ospitata nel quartiere fieristico scaligero. L'edizione 2024 si svolge in un'area di 100 mila metri quadrati, con 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, sei aree esterne riservate a gare, show, esibizioni e un calendario con circa 150 appuntamenti.