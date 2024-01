Meteo, "primavera a febbraio": temperature fuori controllo in Italia, cosa sta per accadere

23 gennaio 2024 a

Addio inverno. Più breve che mai, il freddo lascerà presto spazio a temperature in netto rialzo. Addirittura, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, si arriverà oltre i 10 gradi in Val Padana, oltre i 15 gradi al Centro ed oltre i 20 gradi al Sud. Insomma, assisteremo a una fase quasi primaverile. Tutto merito, o colpa, dell'espansione dell'anticiclone nordafricano, con temperature fino a 10-12 gradi oltre la media del periodo.

In ogni caso non mancano sorprese e anomalie. Nelle prossime ore, infatti, una blanda perturbazione in transito favorirà momenti di instabilità sulla dorsale appenninica con qualche debole nevicata oltre i 1100-1300 metri fino al Sud. Ma dal pomeriggio, e almeno fino alla fine del mese, non si prevedono altri sussulti significativi. In Italia, dunque, dominerà l'alta pressione con temperature in aumento e cieli sereni.

Insomma, una vera e propria bolla calda con temperature nelle vallate alpine centro-occidentali. Il motivo? L'azione dei venti di foehn. Ossia, in italiano favonio, un vento caldo e secco che scende verso Sud una volta oltrepassate le cime delle Alpi. Nulla di anomalo: accade 3-4 volte all'anno durante i mesi invernali. Il foehn è un classico vento catabatico, che non si sviluppa per differenza di pressione tra due aree ma per "caduta". Quanto basta per far raggiungere alla colonnina di mercurio anche valori superiori. In Val Padana le temperature saranno inferiori al resto d’Italia a causa della nebbia, il Triveneto sarà interessato da flussi di aria più fredda da Nord-Est. Il risultato è che farà più caldo in montagna e nelle valli che in pianura.