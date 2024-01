Brianza, narcotizzava gli uomini con il caffè per rapinarli: chi è la "nuova Mantide"

30 gennaio 2024 a

Soprannominata la "nuova Mantide della Brianza", una 40enne cubana sedava le sue vittime per rapinarle. La donna, ora arrestata dai carabinieri a Cornate D'Adda (Monza), avrebbe attirato due uomini con il pretesto di un appuntamento, poi li ha narcotizzati versandogli benzodiazepine nel caffè. L'obiettivo era chiaro: rapinare i due, entrambi ultracinquantenni, quando avrebbero perso i sensi in macchina.

L'agire di Lyndis Perez Filip ricorda molto la "mantide della Brianza", ossia Tiziana Morandi, condannata in primo grado a Monza a 16 anni e 5 mesi, per aver circuito uomini anziani conosciuti online, derubandone nove dopo averli narcotizzati.

La nuova mantide ha agganciato le sue vittime sui social, per poi versare benzodiazepine nel loro caffè al bar. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di due svenimenti al volante che la scorsa settimana si sono verificati a Cornate D'Adda. Entrambi gli uomini sono stati soccorsi dopo essere stati colti da malore mentre erano alla guida delle rispettive autovetture. Nel primo dei due casi, il conducente è addirittura andato a sbattere contro il muro di un'abitazione. Vicino al luogo dello schianto i militari e la Polizia Locale hanno notato la 40enne. Entrambi gli uomini, quando hanno ripreso conoscenza, hanno raccontato dell'incontro con la donna.

Da lì i sospetti dei carabinieri sono diventati più reali. A venire incontro agli agenti, anche le telecamere. Gli investigatori hanno verificato come la rapinatrice li abbia seguiti all'esterno del locale, in attesa che i calmanti facessero il loro lavoro, per poi intrufolarsi nella loro auto e rapinarli. All'uomo finito contro il muro di un'abitazione ha portato via 650 euro, mentre con il secondo il trucco non le è riuscito. Quando i carabinieri sono arrivati a casa della donna, hanno rinvenuto alcuni bicchieri di carta da caffè e flaconi di benzodiazepine. Ora la donna si trova nel carcere milanese di San Vittore.