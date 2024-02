Varese, professoressa accoltellata alla schiena da uno studente minorenne

05 febbraio 2024 a

Orrore a Varese: una professoressa di 57 anni è stata accoltellata alla schiena all'ingresso della scuola da uno studente minorenne. Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 di oggi, lunedì 5 febbraio, all'Enaip, un istituto professionale che si trova in via Giulio Uberti, nei pressi del centro cittadino.

L'aggressore è stato subito fermato e arrestato in flagranza di reato; la donna è stata ricoverata in pronto soccorso, molteplici le ferite da taglio. Secondo quanto si è appreso, la professoressa è stata raggiunta da più fendenti ed è stata soccorsa dall'ambulanza e dall'automedica inviata dal 118. La donna è stata ricoverata in codice giallo al Circolo di Varese.

L'arma usata dallo studente minorenne è un coltello a serramanico, già posto sotto sequestro. La vittima sarebbe sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita.

Un caso, inquietante, che ricorda da vicino quello dello scorso maggio, quando un'altra professoressa, Elisabetta Condò di 51 anni, fu accoltellata all'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano. A colpirla uno studente di 16 anni del liceo scientifico dove la donna insegnava: l'aggressione avvenne con un coltello da caccia e fu compiuta davanti ai compagni. La professoressa subì una profonda ferita all'altezza della scapola. L'aggressore era stato poi bocciato ed espulso dall'istituto.