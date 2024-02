Donna uccisa a coltellate trovata nei boschi, l'assassino si è suicidato

06 febbraio 2024 a

Sono ancora pochi gli elementi nelle mani di chi indaga sulla terribile scoperta fatta questa mattina in una zona impervia nell'alto Appennino reggiano. Di certo c'è stato il ritrovamento nei boschi di Schiocchi del Cerreto, nel comune di Ventasso, del cadavere di un'anziana donna e poco distante, in fondo a un burrone, un secondo corpo, quello di un uomo più giovane.

Secondo i primi rilievi l’anziana presentava ferite da arma da taglio per cui le autorità ipotizzano che si tratti di madre e figlio e il sospetto che si sta considerando è quello di un omicidio-suicidio. Si suppone che il giovane abbia compiuto l'atroce gesto di uccidere la donna prima di togliersi la vita. Sul posto, per indagini e i rilievi, si trovano in questo momento i carabinieri, assistiti dai vigili del fuoco per il recupero di mezzi e corpi.