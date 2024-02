Minicar guidate da ragazzini e truccate: così sono un pericolo

08 febbraio 2024 a

Per guidare le minicar elettriche basta il patentino da ciclomotore e così vengono guidate soprattutto dai ragazzini che non sono esattamente degli esperti di codice della strada. Inoltre sarebbero limitate a 45 km/h ma con modifiche dal costo di pochi euro possono superare i 100. Risultato, scrive Chiara Pellegrini su Libero, gli incidenti sono in aumento e le multe incrementate del 15 per cento. Mentre le vendite crescono...

