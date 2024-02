Terremoto in Campania e Basilicata, l'Italia ha paura: la morsa dello sciame sismico

10 febbraio 2024 a

La terra trema ancora. Dopo le scosse registrate a Parma, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata anche in provincia di Salerno. È accaduto intorno alle ore 16.10 tra Campania e Basilicata. Per la precisione, secondo quanto riportato sul sito dell'Ingv, il sisma è avvenuto tra le province di Salerno e Potenza. L'epicentro è stato registrato tra i Comuni di Ricigliano (Salerno) e Muro Lucano (Potenza). Finora non sono stati segnalati danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita nitidamente anche a Potenza.

Intanto è massima allerta nel Parmense. Qui infatti non si ferma ma sembra rallentare lo sciame sismico che ha coinvolto i comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro e iniziato lo scorso 7 febbraio. Altre scosse, infatti, si sono susseguite nella notte mentre la prima della mattinata è stata registrata dall'Ingv alle ore 8.24 a Langhirano, con una magnitudo di 2.3. Ieri sera, venerdì 9 febbraio, alle 21.25, la scossa è stata di magnitudo 3.1, di 2.6 alle 22.28.

A questa sono poi seguite due scosse quasi simultanee di intensità 2.5 alle 23.22 a Langhirano e 2.5 alle 23.21 a Calestano, a una profondità sempre tra i 17 e i 19 km. In totale, negli ultimi giorni sono state 130 le scosse avvertite. Insomma, una situazione che viene costantemente monitorata con la massima attenzione. Tanto che in via preventiva è stato attivato il modulo di assistenza alla popolazione.