Strage a Palermo, la figlia 17enne? "Nutriva una sorta di venerazione"

12 febbraio 2024 a

a

a

"Li ho ammazzati, li ho ammazzati io, erano posseduti dal demonio": Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, ha così confessato ai carabinieri di aver ucciso la moglie, Angela Salamone, e due dei suoi tre figli, Kevin ed Emanuel di 15 e 5 anni. Il delitto è avvenuto in una villetta a cinque chilometri da Altavilla, alle porte di Palermo. L'uomo avrebbe strangolato e massacrato le sue vittime con una catena, poi avrebbe bruciato il corpo della moglie in giardino. Secondo gli inquirenti, Barreca avrebbe agito insieme a due complici, una coppia di palermitani. Per tutti e tre è quindi scattato il fermo per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere.

Stando a quanto trapelato finora, si sarebbe trattato di un rito di esorcismo. A colpire le forze dell'ordine giunte sul posto il fatto che non sia stata toccata la terza figlia della coppia, una 17enne. Quest'ultima, pietrificata dalla paura, è stata poi portata in una comunità protetta. "Era la sua prediletta, aveva per lei una sorta di venerazione", hanno detto i vicini, che hanno parlato anche del fanatismo religioso di quell'uomo. Forse è stato questo a salvare la ragazza. Che agli inquirenti avrebbe confessato: "Hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio".

"Chi stanno interrogando in caserma". Palermo, la strage in famiglia e l'ipotesi horror

Non è certo, però, se al momento della strage la 17enne fosse sotto sequestro o sedata e drogata. Anche perché gli altri due figli sarebbero stati uccisi lo scorso venerdì, mentre la madre sarebbe stata uccisa almeno una settimana fa. Per giorni, quindi, la ragazza avrebbe vissuto in casa col padre, accanto ai cadaveri di Kevin ed Emanuel. Un altro mistero riguarda la presunta adesione dell'uomo a una setta. Un ruolo importante in questa vicenda lo avrebbe avuto una coppia di conoscenti del 54enne, un uomo e una donna di Palermo, frequentatori dei suoi raduni mistici. Proprio loro, secondo gli inquirenti, potrebbero avere avuto un ruolo di ispiratori. Come lascerebbero pensare alcuni messaggi sul cellulare di Barreca. Ecco perché ieri sera sono stati fermati.