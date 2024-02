A1, inferno tra Parma e Piacenza: nebbia, incidenti e feriti, traffico in tilt

19 febbraio 2024 a

Nuova mattinata infernale sulle autostrade italiane. Un maxi-tamponamento sulla A1 nel tratto compreso fra Parma e Piacenza causato da importanti banchi di nebbia ha coinvolto decine di auto. Sul posto sono arrivate le pattuglie di Autostrade per l'Italia e Polizia Stradale e mezzi di soccorso.

A causa della gravità della situazione è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Parma, in entrambe le direzioni. All'interno del tratto chiuso, fa sapere Autostrade per l'Italia, si segnalano code in direzione di Bologna e 7 km di coda in direzione di Milano. A chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Ovest sulla A21 Torino-Brescia, dove si sono formati 2 km di coda, e di fare rientro in autostrada da Parma, avendo percorso la viabilità ordinaria; Percorso inverso per chi viaggia in direzione di Milano. Restano chiuse in entrata e in entrambe le direzioni le stazioni di Basso Lodigiano, Fiorenzuola e Fidenza

Ancora in fase di aggiornamento e in continua evoluzione il bilancio, comunque piuttosto pesante. In tutto ci sarebbero almeno 15 feriti in seguito alla serie di incidenti, di questi almeno due sono in gravi condizioni e sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. A quanto si apprende, 8 feriti sono in codice 1, 5 in codice 2 e due sono in codice di massima gravità: una persona è in pronto soccorso e un'altra persona si trova in rianimazione.