Degrado e criminalità: saluti da laida Bologna

19 febbraio 2024 a

a

a

Reati da record, migranti fuori controllo e case occupate. Bologna ormai è una città irriconoscibile. A testimoniarlo Leonardo Iannacci, che smaschera la giunta del Pd, le cui priorità sono le auto a 30 all'ora e la svolta "green". Basti pensare che la città si trova in una situazione deleteria per quanto riguarda la sicurezza. La rossa Bologna si trova infatti al quarto posto in Italia per criminalità dietro Milano, Rimini e Roma, ma al secondo sempre dietro Milano - per stupri e percosse, e poi quarta per estorsioni, quinta per delitti informatici, sesta per furti. Insomma, un vero e proprio disastro.

Registrati qui gratuitamente su Libero e leggi l'articolo integrale di Leonardo Iannacci