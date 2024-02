Una pizza a domicilio per scaricare il partner: l'ultima carognata

Alessandra Menzani 20 febbraio 2024 a

Non c’è niente da fare: inventano sempre tutto prima loro, dalle parole alle tendenze. I soliti americani. Hanno inventato il ghosting per sparire, senza nemmeno una parola, dal fidanzato che non abbiamo più voglia di frequentare; hanno ideato il quiet luxury per definire uno stile di abbigliamento lussuso senza esibizionismo. Ora inventano “la pizza per lasciarsi”.

Peggio di un biglietto d’addio, un sms, un post-it come quello che usò in Sex and the city l’odioso scrittore per scaricare la protagonista Carrie. Ovviamente la simpatica pizza non viene consegnata di persona, ma tramite uno di quei moderni schiavi chiamati “driver”.

DIAVOLERIA - Una fesseria, ma anche una mossa di marketing. Che ha funzionato eccome. L’ha pensata la catena “Pizza Hut”: offre il servizio di mandare una pizza per rompere con il proprio partner. Per i residenti di New York, Miami e Chicago (ma non solo) è stato possibile nei giorni di San Valentino inviare una pizza a tale scopo. Per il lancio di questa iniziativa è stato creato il sito goodbypies.com sul quale è possibile ordinare e inviare gratis al futuro o alla futura ex una “Goodbye Pie” (Pizza dell’addio) in edizione limitata al sapore di miele piccante, per addolcire la rottura. Le pizze attenzione- sono consegnate con una scatola personalizzata con l’illustrazione di un cuore di pizza spezzato e uno spazio per un breve messaggio e per scrivere il nome del mittente. L’«autista consegnerà le cattive notizie nel modo migliore», si legge sul sito. Amen.

Già essere lasciati, generalmente, non è il massimo. Essere lasciati con una telefonata è già da cafoni, non parliamo degli sms o qualsiasi altra forma di messaggistica. Ci siamo abituati a ogni sfumatura di maleducazione e di pigrizia; dobbiamo prendere atto che organizzare un faccia a faccia per spiegare al partner le ragioni dell’addio è troppo faticoso per chi oggi si ciba con un clic e guarda film online. Ma ecco, essere lasciati con una pizza sfiora veramente il satanismo, considerando che colui o colei che è stato brutalmente cestinato non avrà certo un grande appetito. Agli americani piacciono ’ste cose...

La campagna è incentrata sul lancio di nuovi prodotti del menù della catena di pizza più importante degli States, tra cui la pizza e le ali con il miele caldo. «La crescente popolarità del profilo di gusto dolce-caldo ha fatto sì che Hot Honey diventasse l’articolo di prova più richiesto», ha detto Lindsay Morgan, Chief Marketing Officer di Pizza Hut.

Davvero strana, poi, la decisione di lanciare questa diabolica iniziativa il giorno di San Valentino, ossia delle coppiette innamorate.

TEMPISMO - Ecco spiegato: secondo le ricerche dell’istituto di ricerca YouGov si tratta di una festa in cui si concentra il maggior numero di addii, con il 45% delle persone che concorda sul fatto che sia meglio “rompere” prima del giorno della ricorrenza. Esiste persino un fenomeno chiamato “martedì rosso”, ovvero il martedì prima di San Valentino, in cui le persone si lasciano più spesso nel corso dell’anno. E non dimentichiamo il fenomeno, sempre Usa, delle feste di divorzio, più 22% rispetto al 2019. Sempre più persone decidono di celebrare la separazione come fosse un evento liberatorio, magari dopo anni di relazione tossica o infelicità. Il divorce party è diventata una tendenza da documentare con video e foto di balli scatenati. Contenti loro.