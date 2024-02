Spoleto, si infila per sbaglio nel letto della suocera: il caso finisce in tribunale

21 febbraio 2024 a

Scandalo a Spoleto, in Umbria: un ragazzo si sarebbe infilato nel letto di sua suocera, 38 anni, mentre si trovava a dormire a casa della sua fidanzata. Per il diretto interessato, però, così come per i giudici chiamati in causa, si sarebbe trattato solo di uno "sbaglio". Il giovane, infatti, è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale dopo la denuncia della suocera, secondo cui ci sarebbe stato un evidente approccio intimo. Alla fine, però, l’imputato è stato assolto con formula piena.

Dunque, come spiegato dai giudici, “il fatto non sussiste”. Il ragazzo, all'epoca dei fatti poco più che 20enne, non avrebbe commesso alcun tipo di abuso. Stando alla ricostruzione offerta dal giovane in aula, come riporta Repubblica, il momento finito al vaglio della giustizia sarebbe arrivato in seguito a una serata alcolica. Tornati a casa, il 20enne e la sua ex fidanzata – i due si sono lasciati dopo il caso – si sarebbero addormentati insieme. Poi lui, dopo un passaggio in bagno, avrebbe sbagliato porta e sarebbe entrato nella camera da letto della suocera. “Ho fatto confusione e sono finito nel letto della madre della mia ragazza”, ha raccontato in aula. Per quanto riguarda la 38enne, all’inizio si sarebbe costituita parte civile. Poi però avrebbe rinunciato lasciando spazio alla procura. Alla fine, è arrivata l’assoluzione.