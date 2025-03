Altro femminicidio? A Spoleto un 47enne ha detto ai poliziotti: "Ho ucciso mia moglie". L'uomo - nella mattinata di mercoledì 26 marzo - minacciava di lanciarsi dal ponte delle Torri. Agli agenti, arrivati sul posto per soccorrerlo e convincerlo a desistere dal suo intento, ha confessato il terrificante gesto. A quel punto gli investigatori si sono recati all'abitazione scoprendo il cadavere.

L'ipotesi alla quale sta lavorando la Procura di Spoleto è che si sia trattato di un femminicidio. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno. In precedenza la coppia aveva vissuto in un'abitazione a Marzocca di Senigallia (Ancona) dove l'uomo, agente di commercio, ancora abita. Il marito della donna trovata morta è stato ora portato in commissariato a Spoleto. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori e a suo carico non risultano provvedimenti. L'appartamento dove è stato individuato il cadavere si trova in corso Garibaldi, a ridosso del centro storico. Al momento non sono chiare le cause della morte della donna.