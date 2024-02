Brennero, la forte nevicata scatena il caos: code chilometriche e scene di panico

23 febbraio 2024 a

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l'Italia intera, da Nord a Sud. Ma nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, la situazione più complessa è quella che si sta vivendo al Brennero. La zona infatti è stata colpita da una fortissima nevicata.

Gravissimi i disagi in termini di circolazione autostradale per quanto accaduto in Austria: il passo del Brennero infatti dalle 11.30 del mattino non è transitabile. Come conseguenza, si sono formati cinque chilometri di coda nella carreggiata nord della A22.

Per ragioni di sicurezza, e considerata l'impossibilità di sgomberare dalla neve il tratto interessato dalle lunghe file, Autobrennero ha stabilito l'uscita obbligatoria alla barriera di Vipiteno, almeno fino a quando il passo del Brennero non tornerà ad essere transitabile.

Molti mezzi sono bloccati dal mattino. Il Messaggero ha raccolto la testimonianza dei passeggeri di un pullman: "Siamo fermi dalle 10:30 di stamattina. Cinque ore fa la neve era ancora poca. Ora invece siamo circondati e avremo anche difficoltà anche a muoverci. Abbiamo contattato la polizia austriaca e l'Ambasciata italiana in Svizzera ma ci hanno risposto che non potevano fare nulla. Il Ministero dei Trasporti invece ci ha ricontattato e ci ha detto di aver allertato la Farnesina, che sta lavorando per aiutarci. Nel frattempo la neve ha raggiunto i 40 centimetri", concludono. E l'odissea pare ben lungi dal concludersi.