Meteo, cielo giallo e "neve rossa": occhio al weekend di Pasqua, cosa succede

29 marzo 2024 a

a

a

Cielo giallo e neve rossa: l'Italia sta facendo i conti con un fenomeno particolare da un po' di giorni a questa parte. All'origine c'è la sabbia del Sahara, che viene sospinta sulla penisola dai venti di Scirocco. Le regioni interessate sono soprattutto Sicilia, Campania, Toscana ed Emilia-Romagna. "È in arrivo un imponente carico di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa che provoca cieli giallognoli e rossastri - ha spiegato il meteorologo Mattia Gussoni all'Adnkronos -. Pulviscolo che, in caso di pioggia, si potrà depositare su macchine e panni stesi, creando uno strato marroncino".

"È l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, che porterà maltempo durante il weekend di Pasqua, e che sarà alla base di un costante richiamo di correnti calde dai quadranti meridionali (Scirocco e Libeccio), che partono direttamente dall'Africa - ha proseguito l'esperto -. Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più elevate dell'atmosfera, pronte a raggiungere, dopo un lungo viaggio, anche il nostro Paese. Nel corso della prossima settima poi il tempo si stabilizzerà e ci sarà un minor richiamo di correnti da sud".

Pioggia, vento? La sentenza di Giuliacci su Pasqua e Pasquetta: chi rischia grosso

Per il weekend di Pasqua, comunque, è previsto non solo caldo al Sud, ma anche più di mezzo metro di "neve rossa" oltre i 1.600-1.700 metri sulle Alpi. Cosa succede di preciso? La "sabbia del deserto" trasportata dallo Scirocco si unirà ai fiocchi di neve. E questo mix colorerà il manto nevoso di sfumature tra il rosa e il rosso. Di qui il noto fenomeno della "neve rossa".