Antonio Pistone, ascensorista muore per salvare una donna bloccata: una fine atroce

Incastrato tra la cabina e la porta di un piano elevatore. Un manutentore di ascensori, un uomo di 31 anni è rimasto ucciso durante un intervento per salvare una donna rimasta bloccata. Per recuperare il corpo di Antonio Pistone nel condominio di Aci Sant'Antonio, in Sicilia, è stato necessario richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta estratto, i medici del 118 hanno potuto solo constatare la morte del giovane. La donna, ancora chiusa nella cabina dell'ascensore, è stata soccorsa dal personale medico in completo stato di choc.

Davanti alla notizia di una nuova morte sul lavoro, la Cgil di Catania si è detta "rattristata e amareggiata". L'associazione sindacale "partecipa al lutto della famiglia del giovane ascensorista Antonio Pistone, che ha perso la vita mentre faceva onestamente il suo lavoro. Non sono note le precise dinamiche dell'evento ma rimane una certezza: non è possibile perdere la vita per mancanza di condizioni di sicurezza che devono essere sempre garantite".

Il segretario territoriale dell'Ugl di Catania, Giovanni Musumeci, sottolinea come "anche stavolta, purtroppo, passata la notizia calerà il sipario. A nulla servono i tavoli prefettizi e i convegni se poi non si dà seguito a quello che ci si dice. Paghiamo la carenza di organico degli uffici dell'ispettorato del lavoro e una mancanza di cultura della prevenzione".