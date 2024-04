Meteo, arriva lo choc termico: chi avrà la pioggia e chi la botta di caldo

25 aprile 2024 a

Gli italiani pregano per un ponte del 25 aprile sereno. Sono milioni infatti quelli che hanno deciso di partire e allontanarsi dalla città per godersi le feste. Questa settimana sarà caratterizzata da un importante choc termico, con le temperature che potrebbero passare in poco tempo dai 15 ai 30 gradi. A partire da venerdì l'afflusso artico che continua a raggiungere le latitudini mediterranee andrà attenuandosi, fino a interrompersi nell'ultimo weekend di aprile. Al suo posto entrerà in gioco una circolazione completamente diversa, caratterizzata da una parte dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica, dall'altra dalla rimonta di un campo anticiclonico afro-mediterraneo verso l'Italia e i Balcani.

Molte delle nostre regioni beneficeranno di quest'ultima caratteristica, con il tempo che andrà stabilizzandosi al Centro-Sud e le temperature che aumenteranno. Al Nord invece, e in particolare al Nordovest, si avvertiranno i disturbi provenienti dalla saccatura atlantica che cercherà di inviare impulsi instabili, anche se in un contesto termico sempre più mite rispetto agli ultimi giorni.

Al Nord iniziali schiarite salvo addensamenti e primi piovaschi al Nordovest. Peggiora ulteriormente in giornata al Nordovest con piogge e rovesci su Liguria e Piemonte, in estensione alla Lombardia ed entro sera ad Emilia e ovest Veneto, seppur in generale attenuazione. Spruzzate di neve sulle Alpi occidentali dai 1200/1500m. Al Centro parziali schiarite al mattino salvo addensamenti su alta Toscana e Marche; poi nubi in generale aumento dal pomeriggio con qualche rovescio sulle zone interne, in locale sconfinamento entro sera alla costa marchigiana e in esaurimento successivo. Limite neve sui 1800m. Al Sud addensamenti irregolari e qualche pioggia in Campania, in attenuazione con il passare delle ore, altrove inizialmente poco nuvoloso ma nel pomeriggio un po' di variabilità in Appennino con locali piovaschi in sconfinamento alla Puglia centro-settentrionale. In Sardegna poche nubi al mattino, pomeriggio-sera con un po' di variabilità sulle zone interne