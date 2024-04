Meteo, Giuliacci: piogge, grandine e temperature a picco: la mappa del maltempo

16 aprile 2024 a

a

a

La primavera va in pausa. Sono infatti in arrivo dalla penisola scandinava correnti di aria fredda che porteranno temporali, grandine, neve e un sensibile calo delle temperature, su gran parte delle regioni italiane.

"Questa ondata di caldo anomala dal carattere estivo sta per essere interrotta", annuncia Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni meteorologiche. "La stagione primaverile ancora una volta mostra la sua elevata dinamicità alternando fasi calde a maltempo e calo delle temperature, riconducendo la stagione a valori più consoni al periodo".

Nel dettaglio, oggi, martedì 16 aprile, l"’alta pressione si muoverà verso ovest e la discesa di correnti d’aria fredda porteranno sulle regioni del Nord-Est fenomeni temporaleschi. In serata il maltempo si sposterà sulle zone centrali adriatiche. Ricordiamo che in queste area potrebbero verificarsi fenomeni intensi, costituiti localmente anche da grandine", aggiunge l'esperto. "Col passare delle ore, le precipitazioni coinvolgeranno anche regioni come Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia".

Mercoledì 17 aprile, "avremo ancora una giornata instabile specialmente sul Nord-Est e sul Centro-Sud".

Alpi, il caso delle riserve idriche: "Mai visto dal 2012", cosa sta accadendo negli invasi

Come effetto di questa ondata di maltempo "anche i valori termici scenderanno rapidamente portando le temperature sulle medie del periodo e, in alcuni casi, anche leggermente sotto", sottolinea il colonnello Giuliacci.

Da giovedì 18 aprile sono previsti anche venti freddi "che alimenteranno l’area depressionaria collocata sul Mar di Liguria e che porterà pioggia dal Centro-Nord alle regioni meridionali dalla giornata di venerdì 19 aprile. Possibili nevicate sugli Appennini a partire dai 1200-1300 metri di altitudine. Secondo le ultime previsioni, il prossimo weekend sarà contraddistinto da elevata instabilità con temperature sicuramente più fresche rispetto a quelle che ci hanno accompagnato in questi ultimi giorni", conclude il meteorologo.