Varese, sfregia la ex con l'acido e accoltella il suocero: tragedia in strada

Sfregia l'ex compagna in viso e accoltella il padre di lei: è successo questa mattina a Varese. Ora l'anziano, 71 anni, sarebbe in fin di vita; mentre la donna, 37 anni, sarebbe ferita in modo grave. Arrestato invece l'aggressore, 40 anni. Il grave episodio è avvenuto poco dopo le 12, quando l'uomo ha estratto un coltello colpendo con diversi fendenti il viso della sua ex. Attirato dalle urla, a quel punto è intervenuto il padre della vittima. Il 40enne, però, non solo non si è fermato vedendo il padre della donna, ma ha iniziato ad aggredire pure lui, sferrandogli diverse coltellate al volto e a una mano. Un'aggressione violenta dopo la quale l’anziano si è accasciato a terra perdendo molto sangue.

Sul posto sono quindi intervenute tempestivamente due volanti della polizia, due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. Gli agenti hanno subito disarmato e arrestato l’autore del duplice tentato omicidio, mentre i sanitari tentavano di rianimare il 71enne in arresto cardiaco e prestavano le prime cure alla donna. Intanto, la squadra mobile di Varese, coordinata dal sostituto procuratore di turno della procura di Varese, indaga per ricostruire la vicenda. Stando a quanto trapelato finora, però, come riporta Repubblica, pare che già in passato le forze dell’ordine siano dovute intervenire per episodi di violenza in cui era coinvolto il 40enne.