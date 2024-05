Milano, pitbull aggredisce bimba di 2 anni: è gravissima, trasporto in elisoccorso

13 maggio 2024 a

Un pitbull ha aggredito e ferito gravemente una bambina di 2 anni e mezzo mentre giocava con la sorella gemella in un appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Ferita anche la zia, che ha tentato di difendere la bimba.

Un nuovo terribile caso di cronaca il cui copione, nelle ultime settimane, si sta ripetendo in modo inquietante. La notizia è stata data da una nota diffusa vigili del fuoco del comando di Milano, quello che è intervenuto intervenuti nell'appartamento di via Picardi in cui la bimba è stata azzannata.

La piccola, che come detto è gravemente ferita, è stata trasportata in elisoccorso e in codice rosso a Bergamo. Ferita anche la zia, che ha subito gravi e profonde ferite: per lei codice giallo, è stata portata all'ospedale Niguarda, a Milano nord.

Nell'appartamento, aggiungono sempre i vigili del fuoco, sono intervenuti anche la Polizia locale di Sesto San Giovanni, Ats e il 118. Il pitbull è stato portato in canile: come sempre in questi casi dovranno essere fatti accertamenti sull'animale da parte delle autorità.