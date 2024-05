La mamma di Chico Forti: "Finalmente potrò cucinargli i canederli"

19 maggio 2024 a

Emozione, lacrime, agitazione. E un filo di inevitabile ansia per un momento atteso da 25 lunghi anni. Maria, mamma 96enne di Chico Forti, si prepara a festeggiare il ritorno in Italia del figlio: «Sono felicissima, è un sogno che si avvera», ha sussurrato a Stefano, fratello dell’imprenditore italiano che vive con lei a Trento, appena saputo che il volo da Miami era atterrato a Pratica di Mare. Poi, con il solito spirito, ha sdrammatizzato un po’: «Finalmente ghe farò i canederli», ricordando la promessa che ha ripetuto più volte, cioè che se Chico fosse tornato gli avrebbe cucinato (li prepara lei a mano e poi ne congela una parte per averne sempre di pronti) il suo piatto preferito.(...)



