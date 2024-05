Barletta, anziano palpeggia una bambina di 11 anni all'uscita da scuola: arrestato

25 maggio 2024 a

Orrore a Barletta. Un uomo anziano avrebbe palpeggiato una bambina di 11 anni all’uscita da scuola. Gli agenti delle Volanti del Commissariato della città pugliese, coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, hanno arrestato un barlettano di 72 anni ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di minorenne.

I poliziotti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di una bambina spaventata dal gesto di un anziano, che le avrebbe toccato il sedere. Dagli accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che l’uomo era solito sostare nei pressi di un istituto scolastico cittadino.

Ogni mattina avrebbe chiesto alla piccola un bacio sulla guancia. Questa volta, però, a differenza delle altre, non si sarebbe limitato a chiedere un bacio, ma l’avrebbe anche palpeggiata. Spaventata per quanto accaduto, la bambina è quindi corsa a rifugiarsi in un esercizio commerciale, il cui titolare ha poi richiesto l’intervento delle pattuglie della Polizia di Stato di via Manzoni.

Dall'ascolto del racconto della piccola vittima, dei testimoni e dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti sono quindi riusciti a identificare l'uomo che è stato arrestato.