Reggio Calabria, orrore sugli scogli: neonata senza vita in uno zaino

Una scoperta terrificante tra gli scogli a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria: il corpo senza vita di una neonata è stato trovato nella mattinata di oggi, domenica 26 maggio, nelle vicinanze degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. La bimba era stata probabilmente partorita da poco tempo: il cadavere era in una busta di plastica, messa all'interno di uno zaino. La neonata aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Sul luogo dell'agghiacciante ritrovamento è arrivata immediatamente la Polizia, per i primi rilievi necessari all'indagine.

A scoprire il cadavere è stato un pescatore, attirato dallo zaino abbandonato sugli scogli, nei pressi della darsena del Pezzo. Dopo averlo aperto, immediatamente ha chiamato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabira, che hanno poi informato il magistrato di turno. Sul posto anche la scientifica.

Secondo le primissime indicazioni che sono trapelate, sembrerebbe che lo zaino sia stato portato via terra sugli scogli, il tutto pochissime ore dopo il parto. Stando ai tratti somatici della neonata senza vita, la madre potrebbe essere straniera.