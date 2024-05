Friuli Venezia Giulia, tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone: l'ultimo abbraccio

31 maggio 2024 a

Tre giovani, due ragazze e un ragazzo, sono stati travolti dalla piena del fiume Natisone a seguito delle forti piogge in Friuli Venezia Giulia. Al momento i vigili del fuoco di Udine sono impegnati nelle ricerche, supportati dagli specialisti fluviali e sommozzatori. Mentre sono rientrati alla base gli elicotteri impiegati per le perlustrazioni. I tre dispersi erano stati avvistati su un isolotto del fiume Natisone nei pressi di Premariacco in strada di Ipplis. Uno di loro aveva lanciato l'allarme con il telefono.

La Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) del 118 del Friuli Venezia Giulia ha sottolineato in una nota che i ragazzi "sono in pericolo anche perché il livello dell'acqua è in rapida salita". I tre potrebbero essere stati trascinati dalla corrente del fiume in piena. Sul posto i Vigili del Fuoco, l'elisoccorso, i Carabinieri di Udine e Cividale.

Durante la prima perlustrazione della zona, i vigili del fuoco avevano avvistato i tre dispersi sul Natisone ma non erano riusciti a intervenire per salvarli. Tutti e tre si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. Poi si sarebbero slacciati. I soccorritori hanno cercato di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo, ma non hanno fatto in tempo ad agganciarli. Poco dopo i tre sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.

Il sindaco Michele De Sabata ha aggiornato i cittadini dal suo profilo Facebook: "Stanno cercando 3 persone, un uomo e 2 ragazze, nel fiume Natisone; sono rimasti bloccati dalla piena. La vettura ferma a Premariacco è targata Romania, in questo momento sono sull'asta del fiume tra Premariacco e Manzano due elicotteri, uno dei vigili del fuoco con i sub e l'elisoccorso del 118 in attesa a casali Potocco. In questo momento è arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria, purtroppo il fiume sta aumentando".