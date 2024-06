Aria condizionata in macchina? Multe da 444 euro, occhio: quando si rischia

04 giugno 2024 a

Sapete che non è sempre lecito accendere l'aria condizionata in macchina? In alcuni casi infatti non è permesso e chi viola le norme previste nel Codice della strada rischia multe fino a 444 euro. È vietato infatti tenere il motore acceso per far andare il condizionatore quando si è fermi o in sosta.

Quindi, se è sempre consentito mentre si è in marcia, è assolutamente vietato refrigerarsi mentre si è fermi in una piazzola di sosta o anche a bordo strada, In questi casi il motore, e di conseguenza l'aria condizionata, deve restare spento.

La norma, come riporta un articolo pubblicato sul sito di Sky Tg24, è stata introdotta nel codice della strada nel 2007, poi è stata modificata nel 2010, aggiornata negli importi delle multe nel 2014 e ad aprile 2022.

Il problema è che tenere motore e condizionatori accesi inquina rilasciando nell’aria grandi quantità di anidride carbonica. Per questo ora gli importi delle sanzioni sono stati innalzati da un minimo di 223 a un massimo di 444 euro.

Celebre diventò il caso di un automobilista di Como che qualche anno fa prese una multa di 218 euro per essersi fermato a margine della carreggiata con motore e aria condizionata accesa per fare qualche telefonata. Insomma, se ci si vuole fermare bisogna soffrire il caldo.