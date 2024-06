Brescia, bimba travolta e uccisa davanti all'asilo: indagata un'altra nonna

04 giugno 2024 a

È indagata la donna di 74 anni che ieri pomeriggio 3 giugno ha investito e ucciso la piccola Sofia Archetti, di un anno e mezzo, e ferito la sua nonna nella periferia di Brescia.

Nonna e nipotina sono state travolte poco prima delle 16 da un grosso suv in manovra nel parcheggio, in via Caduti del Lavoro, all’uscita dell’asilo nido "Little England" che la bimba frequentava.

Le condizioni della bambina erano apparse da subito gravissime: i soccorritori intervenuti sul posto l’avevano trovata in arresto cardiocircolatorio e l’avevano ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso. Poi la piccola è stata trasportata al reparto pediatrico degli Spedali Civili di Brescia, dove qualche ora dopo, è deceduta.

Ora la Procura di Brescia indagherà la donna alla guida del suv per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti la manovra della donna 74enne - nonna di un bambino di prima elementare - alla guida della sua Mercedes Glc. A fare chiarezza, oltre alle varie testimonianze, saranno le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza dell'asilo, che hanno ripreso la tragedia. Tra le ipotesi, anche quella della manovra improvvisa per occupare un parcheggio.

La nonna della piccola è finita in ospedale sotto choc e con alcune fratture sospette.