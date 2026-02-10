Brescia, stupra la figlia e resta incinta: chi è l'orco

Una storia agghiacciante. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità straniera residente in provincia di Brescia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne, rimasta incinta a seguito degli abusi. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile in applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Brescia su richiesta della Procura.

La vicenda è emersa dopo che la bambina era stata accompagnata dalla madre al pronto soccorso per forti dolori addominali; gli esami medici hanno accertato lo stato di gravidanza, facendo scattare le segnalazioni e l'avvio delle indagini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la minore sarebbe stata vittima per anni di abusi da parte del padre, che avrebbe approfittato della propria posizione all'interno del nucleo familiare. L'uomo è stato trasferito in carcere. Le indagini proseguono per chiarire il contesto familiare e il quadro probatorio.