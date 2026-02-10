Brescia, stupra la figlia e resta incinta: chi è l'orco

Una storia agghiacciante. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di nazionalità straniera residente in provincia di Brescia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne, rimasta incinta a seguito degli abusi. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile in applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Brescia su richiesta della Procura.
La vicenda è emersa dopo che la bambina era stata accompagnata dalla madre al pronto soccorso per forti dolori addominali; gli esami medici hanno accertato lo stato di gravidanza, facendo scattare le segnalazioni e l'avvio delle indagini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la minore sarebbe stata vittima per anni di abusi da parte del padre, che avrebbe approfittato della propria posizione all'interno del nucleo familiare. L'uomo è stato trasferito in carcere. Le indagini proseguono per chiarire il contesto familiare e il quadro probatorio.
Roma, cosa si scopre sul tunisino "incubo di San Lorenzo" che picchia tuttiNelle scorse ore un tunisino ha scatenato il panico a San Lorenzo, quartiere di Roma alle spalle della stazione Termini:...
Secondo Bresciatoday, le violenze erano iniziate quando la vittima era ancora giovanissima. Suo padre avrebbe prima soggiogato psicologicamente la figlia per poi costringerla a subire ripetuti rapporti sessuali, consumati tra le mura di casa nel più totale isolamento. Così sono state attivate tutte le procedure di assistenza e tutela per la minore, vittima di un trauma profondo.