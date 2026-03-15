Brescia, il giudice al centro sociale per spingere il "No": esplode il caso

Il fronte del "No", a una settimana dal voto sul referendum giustizia, non conosce più limiti. L'ultimo episodio? Presto detto: un magistrato fa campagna per il "No" in un centro sociale e infiamma la campagna elettorale. Un caso che ha fatto esplodere un caso politico.

A far discutere è l'iniziativa organizzata a Brescia dal centro sociale Magazzino 47, che per mercoledì 18 marzo ha promosso un'assemblea pubblica dal titolo "Referendum Giustizia: votiamo No". All'incontro, ospitato nella sede dello stesso centro sociale, è annunciata la partecipazione del giudice Luciano Ambrosoli, in servizio al tribunale di Brescia, chiamato a intervenire sui temi legati alla consultazione popolare del 22 e 23 marzo. Con lui, come scrive Il Giornale, ci sarà anche Sergio Pezzucchi, avvocato da anni vicino agli ambienti antagonisti nelle numerose vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'area.