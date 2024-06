Papa Francesco, incontro a porte chiuse coi preti romani: "Aria di frociaggine in Vaticano"

11 giugno 2024 a

"In Vaticano c'è aria di frociaggine": Papa Francesco ci sarebbe ricaduto di nuovo. E avrebbe pronunciato queste parole durante un incontro a porte chiuse con i preti romani. Secondo l'Ansa, che cita fonti presenti all’incontro, Bergoglio avrebbe poi aggiunto che non sarebbe facile aiutare questa corrente. E non solo: avrebbe spiegato anche che se un ragazzo ha una tendenza omosessuale, sarebbe meglio non farlo entrare in seminario.

In particolare, a proposito degli omosessuali che aspirano a diventare preti, Papa Francesco avrebbe detto che sono "ragazzi buoni", ma con questa tendenza meglio di no. E poi avrebbe suggerito ai sacerdoti romani di stare attenti nelle decisioni sui giovani che dichiarano di aver la vocazione al sacerdozio, chiedendo loro di prestare particolare attenzione alle "ideologie", perché anche i tradizionalisti "non vanno bene".

Subito dopo la diffusione di queste indiscrezioni, non è tardata ad arrivare la nota della sala stampa vaticana, secondo cui il Papa in quell’incontro a porte chiuse con i preti romani "ha parlato del pericolo delle ideologie nella Chiesa ed è tornato sul tema dell’ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle nella Chiesa e l’indicazione prudenziale del Dicastero per il Clero circa il loro ingresso in seminario".