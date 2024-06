Fincantieri, morto il presidente Graziano: "Colpo di pistola e biglietto", tragica ipotesi

17 giugno 2024 a

Un tragico sospetto sulla morte di Claudio Graziano, il generale che dal 2022 era presidente di Fincantieri. Il suo corpo è stato trovato alle 9.50 da un carabiniere della sua scorta che aveva la seconda chiave del suo appartamento nel centro storico di Roma. È stato lui a dare l’allarme.

Il corpo dell’ex Capo di Stato maggiore della Difesa era steso sul letto, si sarebbe sparato un colpo in testa nella notte, dopo aver lasciato un biglietto. Sul posto il medico legale, il magistrato di turno e i carabinieri. A questo punto diventa preminente l'ipotesi del suicidio: il generale aveva di recente perso la moglie.

Nato a Torino nel 1953, Graziano ha frequentato l'Accademia Militare di Modena, continuando poi la specializzazione in ambito militare. Tra il febbraio 2015 e il novembre 2018 è stato Capo di stato maggiore della Difesa. È stato presidente del comitato militare Ue. Alla notizia della morte, immediate le ripercussioni sul titolo di Fincantieri, che è in calo in Piazza Affari.

Sconcerto anche nel mondo della politica, dai partiti di governo al Pd. In particolare, la premier Giorgia Meloni si dice "sconvolta dalla notizia della tragica scomparsa del Generale Claudio Graziano. Ci lascia un integerrimo servitore dello Stato, che in tutta la sua vita ha reso onore alla Nazione, alle Forze Armate e alle Istituzioni con dedizione, competenza e professionalità". "Desidero rivolgere, a nome mio e di tutto il Governo, il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari", conclude la premier.

"Con il generale Graziano abbiamo vissuto percorsi comuni esaltanti e allo stesso tempo impegnativi per migliorare la nostra Difesa. La sua scomparsa mi lascia un profondo senso di tristezza e rappresenta una grave perdita per la Difesa e per l'intera Italia", sono le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto. Anche il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini esprime "profondo cordoglio": "È una notizia sorprendente e quindi molto dolorosa, condoglianze alla famiglia", è il messaggio del segretario federale della Lega.