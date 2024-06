Fincantieri, morto il generale Graziano: aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio

17 giugno 2024 a

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per la morte di Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, trovato senza vita, questa mattina, nella sua casa a Roma. L’ipotesi di reato - in questi casi - è quella di istigazione al suicidio, un atto dovuto per svolgere tutti gli accertamenti del caso a cominciare da quelli medico legali. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono affidate ai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, a scoprire il corpo senza vita del generale, che un anno fa aveva perso la moglie e che era guida di Fincantieri dal 2022, è stato un carabiniere della sua scorta. Non avendo avuto risposte del presidente, il militare ha aperto la porta dell'appartamento di Graziano con la seconda chiave in dotazione e lo ha trovato steso sul letto, con una pistola e un biglietto. Graziano si sarebbe sparato un colpo in testa.

Il mondo della politica ha espresso il sgomento, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il presidente della Repubblic Sergio Mattarella in persona ha espresso "profondo dolore per la notizia della improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano. Ne ricordo la figura di generoso e leale uomo delle istituzioni, capace di mettere sempre al servizio della Repubblica la sua competenza e la sua professionalità, doti dimostrate negli importanti ruoli di vertice, nazionali e internazionali, ricoperti nel corso della sua lunga carriera".

Lo ricorda come un uomo "di straordinaria forza morale" l'ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, oggi senatore di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Politiche Ue a Palazzo Madama: "Ho appreso con grandissimo dolore la scomparsa del Generale Claudio Graziano di cui porterò sempre nel cuore la grande personalità, l’amore per la Patria e la profonda amicizia che mi legava a Lui. Ho avuto modo di apprezzare da molti anni la Sua straordinaria forza morale, l’attaccamento alle Istituzioni, la grandissima professionalità dimostrata negli incarichi più complessi e delicati per la Pace e la sicurezza internazionale, portando sempre alta la Bandiera dell’Italia".