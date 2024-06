Maturità, la seconda prova scritta: greco al Classico, "c'è Platone"

20 giugno 2024 a

a

a

Una versione di Platone per la traccia di greco al Liceo classico. E' la prima indiscrezione (di Skuola.net) nel giorno della seconda prova scritta della maturità al via alle 8.30. Platone non usciva dal 2010.

Per il Liceo scientifico c'è matematica: due problemi con studi di funzione e 8 quesiti, tra cui anche uno relativo a un testo di Carlo Emilio Gadda tratto da L'Adalgisa - Disegni milanesi. Gli 8 quesiti riguardano i temi della geometria, equazioni e funzioni.

C'è matematica anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico. E poi, ancora: Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Negli Istituti tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Topografia per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni"; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione "Produzioni e trasformazioni" degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia"). I maturandi sono 526.317 (512.530 interni e 13.787 esterni); verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi.

Come ieri, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato sul sito e ha inviato a tutte le scuole la chiave ministeriale per decrittare il testo della seconda prova scritta contenuta nel plico telematico.