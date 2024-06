Meteo, dopo il grande caldo ecco nubifragi e grandine: dove sarà un weekend da incubo

21 giugno 2024 a

Weekend di temporali e grandinate al Nord. "Un vortice depressionario in discesa dalle isole britanniche punterà il Nord Italia nel corso del weekend e si isolerà domenica tra il Nordovest e l'alto Tirreno, lungo il fianco destro dell'anticiclone in espansione dall'Atlantico", avvertono gli esperti di 3bmeteo sul loro sito di previsioni meteorologiche.

"Oltre a portare una nuova fase instabile al Nord e su parte del Centro, sarà anche causa di un generale ridimensionamento delle temperature, destinate a calare fin sulle regioni meridionali, ridimensionando l'ondata di caldo", aggiungono i meteorologi.

Sabato 22 giugno - Al Nord il tempo sarà "inizialmente soleggiato salvo addensamenti sul Levante Ligure, dal pomeriggio instabilità in aumento sulle zone alpine con rovesci e temporali in intensificazione in serata e in estensione alle pianure di Piemonte, alta Lombardia e alto Veneto, localmente forti e accompagnati da grandine. Rimane più soleggiato e asciutto il tempo sulle altre regioni per tutto il giorno". Temperature fino a 40 gradi sul Materano non si andrà oltre i 30/33 gradi sulle altre regioni del Sud.

Domenica 23 giugno - "Al Nord piogge e temporali nella notte in Val Padana, specie tra Lombardia, Veneto ed Emilia, in sconfinamento fino alla Liguria centro-orientale. In giornata rovesci e temporali in intensificazione su Nordovest e Lombardia, a tratti anche di forte intensità e localmente grandinigeni, fino all'ovest dell'Emilia. Rimane più asciutto sul Triveneto con parziali schiarite", si legge sul sito.

"Al Centro nubi in aumento in Toscana con formazione piogge e qualche temporale soprattutto dal pomeriggio, anche di forte intensità e localmente accompagnato da grandine, in sconfinamento in serata a Umbria, interne marchigiane ed abruzzesi ma in forma più attenuata. Altrove condizioni più soleggiate". Le temperature sono in diminuzione, "massime che in molti casi non andranno oltre i 20/22 gradi al Nordovest", punte di 36 gradi invece su su Lucania e Salento.