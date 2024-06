Torino Caselle, "devo scendere!": l'aereo non può decollare, tutto per una telefonata

22 giugno 2024 a

"Fermate tutto, devo scendere": il passeggero di un volo in partenza da Torino Caselle per Madrid ha chiesto di tornare sulla terraferma mentre l'aereo stava per decollare dopo aver ricevuto una telefonata dalla sua fidanzata. "Non partire, resta con me", gli avrebbe detto lei. E lui, a quanto pare, non se lo sarebbe fatto ripetere due volte. Il volo, della compagnia Iberia, con partenza alle 12 da Torino e arrivo previsto alle 14.20 a Madrid, era già sulla pista in fase di rullaggio, con i motori accesi, pronto alle manovre per decollare, quando l'uomo ha fermato tutto.

Colte di sorpresa anche le hostess, che in quel momento erano impegnate a spiegare le manovre di sicurezza. Il passeggero, in ogni caso, è riuscito a sbarcare. E questo ha provocato un ritardo al volo, anche se non eccessivo, e alcuni disagi. "Tutto è avvenuto nella massima tranquillità - hanno spiegato dalla Sagat, la società che gestisce lo scalo torinese -. Ovviamente questo richiede delle tempistiche. Trattandosi di un suo diritto, il passeggero non è stato multato".

Stando al racconto di alcuni testimoni, in un primo momento ci sarebbe stata una piccola discussione tra l'uomo e l'equipaggio. Alla fine, però, si sarebbe deciso di farlo scendere anche per via del suo nervosismo, che avrebbe potuto rappresentare un problema per la sicurezza in volo. Il ritardo è stato di circa un'ora. E quindi l'arrivo a Madrid è slittato alle 15.20.