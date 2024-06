Meteo, Mario Giuliacci e "la goccia fredda": ecco quando torna il caldo

25 giugno 2024 a

Al Nord l'estate tarda ad arrivare. Il meteo è fresco e piovoso. Le temperature risultano ben al di sotto delle medie sulla regione nord-occidentali. "Viene da chiedersi se questo clima continuerà, oppure se tornerà il caldo", si legge sul sito di previsioni meteorologiche del colonnello Mario Giuliacci.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Giovedì 27 giugno, riportano gli esperti, "le temperature rimarranno al di sotto delle medie stagionali. Questo perché la goccia fredda che sta interessando da alcuni giorni l'intera Italia continuerà a esercitare le sue influenze. Si tratterà però di temperature che andranno in ripresa, fino ad avvicinarsi alle medie nelle regioni nord-occidentali. Al Centro e al Sud la rinfrescata è vista in maniera positiva, perché la prima severa ondata di caldo del 2024 ha interessato tali regioni per più giorni".

Da venerdì 28 invece "il caldo africano si farà ancora una volta sentire al Sud. Le temperature risulteranno di nuovo al di sopra delle medie e nemmeno di poco. Non dovrebbero toccare i valori estremi registrati qualche giorno fa, ma comunque si ritornerà ancora una volta su valori non consoni al periodo. Stiamo parlando di temperature al di sopra dei 35 gradi in maniera diffusa con punte di 40 locali", si legge nell'articolo.

Queste temperature resteranno stabili fino a martedì 2 luglio nelle regioni del Sud. Il Nord invece sarà interessato "da flussi umidi da sud-ovest che dovrebbero contenere di molto le temperature, in particolar modo nei valori massimi. Le minime saranno comunque sopra media mentre le massime non dovrebbero raggiungere i 30 gradi" o superarli di poco.