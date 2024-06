Giulia Cecchettin, le foto scattate da Filippo Turetta prima di ucciderla

29 giugno 2024 a

Giulia che si prova i vestiti. Giulia al tavolino di un fast food, Giulia con Filippo. Sono oltre 50 le fotografie scattate tra le 18 e le 21 dell'11 novembre scorso, il giorno in cui Giulia Cecchettin è stata ammazzata: immagini, le ultime, della giovane studentessa, che gli inquirenti e gli investigatori hanno trovato sul telefonino dell'ex fidanzato Filippo Turetta.

Le ha pubblicate in esclusiva Pomeriggio Cinque News nella puntata andata in onda ieri 28 giugno. Negli scatti si vedono i due ex fidanzati sorridenti e apparentemente sereni al centro commerciale di Marghera 'La nave de vero', dove erano andati nel tardo pomeriggio per fare acquisti in vista della laurea di Giulia. Che voleva comprare un vestito e delle scarpe nuove.

Così, alle immagini delle videocamere di sorveglianza, si aggiungono quelle che erano rimaste sul telefonino dell'assassino di Giulia: foto che Filippo ha fatto nelle ore prima che in lui scattasse una furia assassina. Perché come sappiamo, in tarda serata, Turetta ha ucciso brutalmente la ex, ha cercato di nascondere il corpo ed è fuggito fino in Germania, dove poi è stato arrestato.

E nel cellulare c'è anche un precedente scambio di messaggi pubblicati dal Corriere. "Dai per favore puoi almeno dirmi se hai iniziato a scriverti con qualche tipo? Siamo migliori amici Giulia... tu non hai negato, significa che è vero?". "Pippo sinceramente col ca*** vengo a dire a una persona che mi stalkera cosa sto facendo". Lui risponde: "Giulia sto malissimo, ti prego mi stai distruggendo. Non puoi più scrivermi la buonanotte perché la stai scrivendo a lui?... sono uno stecco Giulia, come puoi pensare di frequentare un altro tipo, è una cosa violentissima". E Giulia: "Ma non ti senti ridicolo? Sei ossessionato, sei uno psicopatico, mi stai cominciando a fare paura". "Guarda come mi tratti, come un criminale".