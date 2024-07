Bologna, acido nelle serrature delle porte: la nuova tecnica per i furti nelle case

12 luglio 2024 a

a

a

L'arte del furto con scasso si evolve al ritmo delle grandi invenzioni tecnologiche. E a Bologna ne sanno qualcosa. Acido sulla serratura per entrare nelle case e saccheggiare gli appartamenti durante l'estate, quando i proprietari sono in vacanza. È il nuovo trucco che sta sconvolgendo il capoluogo emiliano-romagnolo, dato gli svariati colpi commessi. Negli scorsi giorni due volanti della polizia sono intervenute in due appartamenti di un condominio di Largo Molina. In uno di questi, sono stati rubati 2mila euro in contanti, due orologi e un fermacarte d'oro.

Come riporta il Corriere, in entrambi i casi i poliziotti si sono resi conto che dalle porte d'ingresso colava una sostanza acida, usata per corrodere le serrature. "Agli accorgimenti utili per prevenire i furti in abitazione a titolo di prevenzione si aggiunge, quindi, la particolare attenzione da prestare alle eventuali anomalie che possono presentare le serrature, in caso di assenza di condomini per le vacanze estive", avvisa la Questura.

"Non sapevamo non si potesse". I turisti svizzeri "svuotano" la Sardegna: un saccheggio

La nuova tecnica dei topi d'appartamento in realtà non è poi così tanto nuova, dato che si è diffusa nel nostro Paese già lo scorso anno. Addirittura in Rete circolano anche dei tutorial sull'utilizzo dell'acido nitrico per scassinare le porte blindate. Il metodo è molto efficace: i ladri, servendosene, non producono alcun rumore e posso così agire indisturbati.