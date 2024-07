Meteo, allerta rossa per mercoledì 17 luglio: le città travolte dal caldo-killer

16 luglio 2024 a

L'estate è entrata nel vivo. E mercoledì 17 luglio è prevista un'allerta rossa in 13 città a causa delle elevate temperature. Stando a quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, i comuni che soffriranno di più l'ondata di calore saranno Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

L'allerta rossa indica condizioni di emergenza date dalle elevate temperature previste, con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive. Non solo quindi sui sottogruppi a rischio, come anziani, bambini molto piccoli, donne in gravidanza e soggetti affette da malattie croniche. Tanto più prolungata e l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Meteo, quando finisce il caldo infernale: la data da segnare

La settimana in corso sarà una delle più roventi in tutto il Paese, da Nord a Sud. Le temperature voleranno oltre i 40 gradi. E la situazione rimarrà invariata per diversi giorni. Potrebbe trattarsi della settimana più calda dell'estate. Secondo Antonio Sanò di ilMeteo.it, l'anticilone africano "diventerà sempre più potente con le temperature che insistentemente continueranno ad aumentare mantenendosi, di giorno, sempre sopra i 34-37 gradi su tante città con picchi addirittura di 42-43 gradi sulle zone interne della Sicilia. Le giornate più roventi saranno quelle di giovedì 18 e venerdì 19 luglio". Quando finisce? Gli esperti ipotizzano che ci potrebbe essere una lieve flessione solo intorno al 20-21 del mese.