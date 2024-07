Olbia, come muore in spiaggia sul lettino: bagnanti sconvolti

16 luglio 2024 a

L'avanzata in Italia del caldo estremo non si ferma. Anzi, continua a mietere vittime. Un 57enne olbiese è morto dopo aver trascorso una giornata al mare, sulla spiaggia di Pittulongu, nel litorale di Olbia nel Nord della Sardegna. Il malore lo avrebbe colpito all'improvviso. È successo nel primo pomeriggio di martedì 16 luglio. In quella zona le temperature avevano superato i 35 gradi.

L'uomo era sdraiato su un lettino quando, probabilmente a causa del grande caldo, si è sentito male. Ad accorgersi delle difficoltà del 57enne sono stati i suoi vicini di ombrellone che hanno allertato i bagnini e il personale dello stabilimento, il quale ha poi chiamato il 118. A nulla è servito l'uso del defibrillatore presente sulla spiaggia. Anche il personale del 118 e quello dell'elisoccorso giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A Pittulongu sono arrivati anche i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera.

Secondo gli esperti, quella in corso è la prima vera settimana calda di quest'estate. Per domani il ministero della Salute ha diramato l'allerta rossa in 13 città: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Ma c'è già la data in cui questo caldo infernale potrebbe cessare. Si spera che ci potrebbe essere una lieve flessione intorno al 20-21 del mese di luglio.