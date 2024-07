Gratta e Vinci, perde 300 euro e impazzisce: pachistano azzanna un tabaccaio

18 luglio 2024 a

Compra un Gratta e vinci, perde la sua potenziale vincita e se la prende con il tabaccaio. A Bolzano, un uomo in preda alla ludopatia si è scagliato contro il gestore di un locale di via Cesare Battisti colpendolo con un pugno e mordendogli anche un braccio. L'episodio è avvenuto mercoledì 17 luglio e l'aggressore è un cittadino pachistano di 51 anni con numerosi procedimenti alle spalle. Il malintenzionato aveva perso la bellezza di 300 euro e ha sfogato la propria frustrazione lanciando i tagliandi perdenti contro il titolare.

L'uomo era in evidente stato di alterazione alcolica. Il tabaccaio, anche per non creare problemi agli altri clienti del locale, lo ha invitato a uscire dal negozio. Ma questo si è scagliato anche contro di lui. Prima lo ha colpito con un pugno diretto alla fronte, poi lo ha morso al braccio e infine si è dato alla fuga.

Gli agenti, però, non ci hanno messo molto a trovarlo e a identificarlo, scoprendo pure i suoi precedenti per polizia e il divieto di far ritorno a Bolzano – evidentemente infranto –: per lui è scattata una denuncia per l’aggressione e per non aver osservato il foglio di via, ricevendo anche un decreto di espulsione da parte del questore Paolo Sartori.