Pordenone, "colpo di sonno": auto fuori controllo prende fuoco, chi c'era a bordo

È morto carbonizzato il giovane ragazzo rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale alle porte di Pordenone. Era a bordo della propria auto quando, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto un "colpo di sonno" che si è rivelato poi fatale.

L'incidente è avvenuto alle ore 3:40 a Chions. Il ragazzo viaggiava da solo e sembra che andasse a forte velocità. L'auto avrebbe urtato un ostacolo dopo essere uscita dalla carreggiata. Le fiamme divampate poco dopo, proprio a seguito del forte impatto, non hanno lasciato scampo al giovane, rimasto intrappolato all'interno della vettura. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco da San Vito al Tagliamento, nonché i soccorsi, che però non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso del ragazzo. Al loro arrivo, infatti, il corpo era già carbonizzato.

Altro incidente spaventoso è avvenuto ieri, venerdì 2 agosto, verso le 13,10 a Portogruaro. Un uomo è scivolato con la moto e la passeggera è volata sotto l'autobus che stava per sopraggiungere. Una coppia di motociclisti è rimasta così ferita. I due, entrambi di Pordenone, stavano percorrendo la strada Metropolitana 251, nel tratto di viale Pordenone che porta l'imbocco delle autostrade. Nell'incidente oltre alla moto è rimasto coinvolto un bus di linea dell'ATAP il cui conducente stava proseguendo la marcia nella direzione opposta.

La Polizia Locale del Portogruarese è subito intervenuta con due pattuglie per i rilievi e la gestione del traffico. Con loro anche i sanitari della 118 arrivati in ambulanza. Secondo la prima ricostruzione, il conducente del motoveicolo avrebbe perso il controllo, provocando la caduta. Per fortuna, la prontezza della conducente del mezzo pubblico ha permesso di evitare il peggio.