Meteo, allarme "temporali di calore": ecco dove e quando possono colpire

05 agosto 2024 a

a

a

Il caldo non dà tregua all'Italia: il nostro Paese dovrà affrontare ancora un'altra settimana bollente, con temperature sempre al di sopra dei 30 gradi. Fortunatamente, però, da oggi, lunedì 5 agosto, a mercoledì 7 non sono previste città da bollino rosso, che corrisponde al livello di rischio 3 (quello massimo) per le ondate di calore. Questo quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute.

Nel frattempo avanza l'alta pressione di matrice sub-tropicale: le masse d'aria provenienti dall'interno del deserto del Sahara provocheranno "una nuova impennata dei valori termici". A tal proposito Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it, ha lanciato un avvertimento sulla prima parte di questa settimana: "Attenzione alta per i temibili temporali di calore. Per la tantissima energia potenziale in gioco, aumenta il rischio di eventi meteo estremi come grandinate e forti venti, che colpiscono aree ristrette ogni qual volta l'aria fresca riesce a bucare lo scudo anticiclonico".

Senna inquinata dopo due giorni di pioggia: stop al Triathlon, svelata la balla di Macron

L'esperto ha parlato di una "nuova fase meteo anomala con punte massime attese fin verso i 37-38°C (e localmente anche superiori) specie da martedì 6 in avanti". Colpite dal clima rovente soprattutto le pianure del Nord, i settori tirrenici di Toscana e Lazio, Sicilia, Sardegna e Puglia. Per quanto riguarda i temporali, invece, le zone più a rischio sono le aree alpine e le vicine pianure nonché le zone interne del Centro e del Sud.