Spiagge, Sardegna e non solo: le 20 più belle d'Italia, l'ultima imperdibile classifica

Arrivati ormai al mese di agosto, molte persone avranno già prenotato le proprie vacanze. Ma come accade tutti gli anni, in molti aspettano l'ultimo minuto sia per pigrizia sia per cercare le offerte più conveniente. Ma quali sono le spiagge più belle d'Italia? Holidu ha stilato una classifica, tenendo conto dei commenti e delle valutazioni degli utenti su Google. Al primo posto ci sarà la spiaggia votata di più, con la valutazione migliore dei turisti e dei bagnanti locali. In vetta, com'era prevedibile c'è la Sardegna. Ma ci sono anche delle piccole sorprese.

La Sardegna domina, aggiudicandosi tutte le prime 12 posizioni. Scivu è una delle principali spiagge sarde. Si trova nella Sardegna occidentale, nel comune di Arbus, provincia del Sud Sardegna, e fa parte della cosiddetta Costa Verde. È delimitata a nord dalle dune di Piscinas e a sud da capo Pecora. Origine del nome Spiaggia di Scivu Il nome Scivu deriva dallo scivolo di sabbia che si deve attraversare per arrivare nella spiaggia. Una peculiarità del luogo è un particolare effetto acustico che si può apprezzare in un antro situato lungo la spiaggia, dove il suono del mare si riverbera tra le rocce.

Spiagge, conoscete Scivu? Il miglior litorale d'Italia: soltanto a luglio...

Di seguito tutte le prime 20 posizioni: 1) Spiaggia di Scivu Sardegna, 2) Spiaggia di Is Arutas Sardegna, 3) Spiaggia di Porto Giunco Sardegna, 4) Spiaggia Su Giudeu Sardegna, 5) Spiaggia di Mari Pintau Sardegna, 6) Spiaggia delle Dune Sardegna, 7) Spiaggia di Mari Ermi Sardegna, 8) Spiaggia di Piscinas Sardegna, 9) Spiaggia Rena Bianca Sardegna, 10) Spiaggia di Cala Spinosa Sardegna, 11) Spiaggia di San Giovanni di Sinis Sardegna, 12) Spiaggia di Su Sirboni Sardegna, 13) Spiaggia della Rotonda Calabria, 14) Spiaggia S'Archeddu 'e Sa Canna Sardegna, 15) Spiaggia Di Campana Pontile Sardegna, 16) Spiaggia Di Boccadasse Liguria, 17) Spiaggia di Cavoli - Campo nell'Elba (li) Toscana, 18) Spiaggia di Punta Molentis Sardegna, 19) Spiaggia di Cala Pira Sardegna e 20) Spiaggia di Porto Selvaggio Puglia.