Roma, "calci e pugni": beccano il ladro in casa? La reazione clamorosa dei vicini

In certi casi i vicini sono il miglior antifurto possibile per un proprietario di casa. Nella periferia di Roma un ladro è stato sorpreso mentre cercava di rubare in un'abitazione vuota ed è subito scattato il pestaggio da parte dei condomini. Il fatto risale alla notte tra il 6 e il 7 agosto. Sergio Del Prete, 29enne di origine bielorussa, stava armeggiando fuori dalla porta di un condominio di via Franco Angeli, al Prenestino. Il furto, però, non è andato a buon fine.

Come riporta Repubblica, i vicini di casa si sono subito insospettiti per il rumore. Si sono affacciati e hanno visto il ladro all'opera. A quel punto sono intervenuti anche gli altri condomini che hanno colpito il 29enne bielorusso con calci e pugni.

La polizia del commissariato di Tor Pignattara ha fermato il ladro. L'uomo era ancora ferito: il braccio sinistro fasciato e un taglio sulla fronte, che si è procurato cadendo durante la fuga. L’ipotesi degli investigatori è che Del Prete non fosse solo. Ma non era la prima volta che il bielorusso è stato sorpreso a commettere un reato. Nell'agosto del 2023 aveva tentato di investire un agente della scorta del parroco don Coluccia a Tor Bella Monaca. Del Prete, che si trovava a bordo di uno scooter, fu ferito al braccio da un paio di colpi d’arma da fuoco esplosi da uno degli agenti della scorta.