Cisternino, esplode un trullo: il dramma, un uomo sotto le macerie

Esplosione a Cisternino in provincia di Brindisi dove è crollato parzialmente un trullo, tipica costruzione di campagna all’interno del quale c’era una coppia. L’uomo si trova sotto le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per liberarlo.



La donna è invece è stata rinvenuta, ferita, e trasportata d’urgenza in ospedale. Alla base del crollo, stando alle prime indicazioni, potrebbe esserci una fuga di gas. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco ci sono le forze dell’ordine, la protezione civile e i mezzi di soccorso. Secondo il sito d’informazione locale Porta Grande l’esplosione avrebbe coinvolto un trullo ristrutturato di recente, dotato di un bombolone esterno per il gas. Al momento dell’esplosione all’interno si trovavano quattro persone. Una coppia proveniente dalla provincia di Barletta-Andria-Trani, proprietaria dell’immobile, e l’altra dalla provincia di Bari, ospite dei proprietari.