Sulmona, strappa orecchio a un carabiniere: gli aveva chiesto i documenti

Gli ha staccato l'orecchio a morsi il 46enne che ha aggredito senza motivo un carabiniere. È successo questa mattina, in via Patini, in un bar di Sulmona (Aquila). Il militare gli aveva chiesto solamente i documenti, ma tanto è bastato a scatenare l'ira funesta dell'uomo che si è scagliato contro il carabiniere prima dentro e poi fuori dal locale.

Il militare dopo essere stato soccorso dal barista e dai presenti sul posto è stato successivamente trasportato in pronto soccorso in ambulanza per ulteriori accertamenti medici. Per l'uomo, invece, è scattato lo stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il 46enne era agli arresti domiciliari e dunque non si sarebbe dovuto nemmeno trovare all'interno del bar del paese. La rabbia dell'uomo si è infatti scatenata dopo la richiesta dei documenti da parte del militare.