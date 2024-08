Nicole Lorefice, lo schianto: muore a Rodi a 19 anni. La straziante telefonata ai genitori

14 agosto 2024 a

a

a

Era partita insieme al fidanzato e ad alcuni amici il 12 agosto, Nicole Orefice, la ragazza deceduta a seguito di un incidente stradale a Rodi. Stando alle prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava si è scontrata contro un autobus. Inutili i tentativi di soccorso. La giovane è morta in ospedale dove è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico per una emorragia celebrale. La 19enne era un'estetista e abitava a Vittoria, in provincia di Ragusa.

I genitori, avvisati dagli amici della figlia, sono già in viaggio verso l'isola greca. Tantissimi i messaggi di affetto per la giovane che ha lasciato la sua città di origine senza parole. “Sono sconvolta, notizie che mai si dovrebbero apprendere", scrive una utente sui social. "Ho questo ricordo con la dolce Nicole Lorefice. Non esistono parole, inconcepibile. Riposa in pace piccolo angioletto", ha scritto un'amica sui social. "Mi metto nei panni dei tuoi genitori e solo a provare a immaginare mi sanguina il cuore, non è accettabile la morte mai, soprattutto quella di una giovane vita. Nicole, ho avuto la fortuna di concerti apprezzando la tua immensa dolcezza, mi dispiace davvero tanto", ha commentato un'altra amica della 19enne.

Un turista italiano si scatta un selfie a Bali: volo di 25 metri, una morte atroce

Per la ragazza è stata disposta l'autopsia mentre non si sa ancora quando il suo corpo potrà rientrare in Italia. Anche la data del funerale resta ancora da fissare. Il fidanzato della ragazza nonostante non sia in gravi condizioni ha riportato diversi traumi e fratture.