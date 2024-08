Genova, un "like" di troppo: 13enne accoltella un coetaneo

16 agosto 2024 a

Gli è costato caro, anzi carissimo quel like di "troppo" lasciato a una ragazzina per cui un 14enne è finito al pronto soccorso in codice rosso all'ospedale San Martino. Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri notte a Sori, nel Levante della provincia di Genova.

Un ragazzino di 13 anni ha accoltellato un coetaneo di 14 anni nei pressi del campetto parrocchiale, reo di aver messo un like sui social a una ragazzina. Il piccolo aggressore è uscito di casa con in tasca un coltello a serramanico che avrebbe poi usato contro al ragazzo al culmine di una colluttazione. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Sori che sono riusciti a fermare l’emorragia. Il 14enne è stato poi trasferito presso il San Martino di Genova dove è stato operato per le ferite riportate alla gamba, all'addome e a un fianco. In particolare, il 14enne è stato colpito tre volte alla gamba e al torace.

Fortunatamente il ragazzo è fuori pericolo di vita e attualmente si trova ricoverato in degenza. Il 13enne, non imputabile, è stato invece fermato dai Carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure ed è stato affidato in custodia ai genitori. Entrambi i minorenni sono residenti in provincia di Genova