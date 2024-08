Scontrino, "non riesco a crederci": pranzo vista mare in Sicilia? Turista senza parole

17 agosto 2024 a

a

a

Un pranzo in Sicilia vista mare ha letteralmente sconvolto una turista americana, che per questo ha voluto condividere tutto con i suoi follower su TikTok. La ragazza, Sage Van Alstine, 25 anni e residente negli Stati Uniti, ha raccontato in un video di aver scelto come meta delle sue vacanze ad agosto la Sicilia. Con lei il suo ragazzo Ewan. Poi ha mostrato il pranzo vista mare con tanto di zoom sui vari piatti. A lasciarla senza parole, però, non è stata solo la qualità del cibo ma anche il conto a fine pasto.

"Ho vissuto per due anni a Parigi e ancora non riesco a credere quanto, in Europa, alcune cose siano così economiche - ha raccontato la Van Alstine -. Io ed Ewan abbiamo pagato solo 55 euro. In California un pranzo vista mare sarebbe costato una follia. E poi qui il cibo era incredibile". Questa, insomma, è una delle poche volte in cui lo scontrino fa discutere non perché troppo caro, ma per il motivo opposto.

"Tre euro per il piatto vuoto": cosa spunta sullo scontrino, caos al ristorante di Ortisei | Guarda

In realtà, non è assolutamente la prima volta che dei turisti restano meravigliati dalle bellezze del nostro Paese e soprattutto dai suoi prezzi, che in alcuni casi (almeno in alcune regioni) sono contenuti rispetto a quanto accade in altre parti del mondo.